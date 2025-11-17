AJet filosuna iki yeni Boeing 737-8 MAX katıldı

Türkiye'nin en genç hava yolu şirketi AJet, filosuna iki yeni Boeing 737-8 MAX tipi uçağın daha eklendiğini açıkladı. Şirket yetkililerinin katılımıyla Boeing'in ABD'nin Seattle kentindeki üretim tesisinde teslim töreni gerçekleştirildi.

Tören sonrası fabrika çıkışlı TC-OHR ve TC-OHS tescilli uçaklar İstanbul'a doğru yola çıktı. AJet'in TC-OHR tescilli 9'uncu uçağı 12 Kasım'da, TC-OHS tescilli 10'uncu uçağı ise 14 Kasım'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı.

Uçaklar 13 saatlik uçuşun ardından Türkiye'de

Her iki uçak da ABD'den yaklaşık 13 saatlik uçuşun ardından Türkiye'ye ulaştı ve teknik işlemler için hangara alındı. Standart donanımın yanı sıra, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen "Miligram" isimli yerli koltuk sisteminin montajının tamamlanmasıyla birlikte uçakların kısa süre içinde tarifeli seferlerde hizmet vermeye başlayacağı belirtildi.

AJet, gelecek yıl filoya dahil edilecek 37 adet Boeing 737-MAX ile birlikte filosunun yüzde 76'sının yeni nesil uçaklardan oluşmasını hedefliyor.