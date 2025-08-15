AJet, ikinci pilotlara kaptanlık yolu açtı: İşte terfi şartları ve detaylar

AJet, ikinci pilotlara kariyerlerinde önemli bir fırsat sunacağını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, belirlenen süreçleri başarıyla tamamlayan ikinci pilotlar, kaptan pilotluğa terfi edebilecek.

Eğitim süreci ve terfi şartları

İkinci pilotlar, yazılı sınav, mülakat ve uçuş eğitim süreçlerini başarıyla tamamlamalarının ardından kaptanlık koltuğuna geçme hakkı kazanacak.

Havacılık sektöründe genellikle kaptan pilotluk eğitiminin hava yolu şirketleri tarafından ücret karşılığında sağlandığı bilinirken, AJet bu süreci kendi bünyesinde ücretsiz olarak gerçekleştirecek.

AJet, eğitimi tamamlayarak kaptanlığa terfi eden pilotlardan, şirkette en az 3 yıl görev yapma şartı arayacak. Şirket, bu uygulamanın hem havacılık sektöründe önemli bir teşvik oluşturacağını hem de kurumsal bağlılığı artıracağını belirtti.