AJet, İstanbul depremleri nedeniyle bilet fiyatlarını sabitlediklerini duyurdu

Hava yolu şirketi AJet, İstanbul'da meydana gelen depremler nedeniyle İstanbul çıkışlı ve varışlı tüm seferlerin bilet fiyatlarını 1750 liraya sabitlediklerini açıkladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili açıklama yapan AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, İstanbul çıkışlı ve varışlı tüm iç hat seferlerimizin fiyatını 1750 TL’ye sabitlediklerini ve değişikliklerin sisteme en kısa sürede yansıyacağını duyurdu:

"Bugün İstanbul merkezli yaşanan ve çevre illerde de hissedilen depremler dolayısıyla başta İstanbullular olmak üzere tüm Türkiye’ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Yaşanan depremler nedeni ile Ajet olarak İstanbul çıkışlı ve varışlı tüm iç hat seferlerimizin fiyatını 1750 TL’ye sabitleme kararı aldık. Değişiklik sistemlerimize en kısa sürede yansıyacaktır.

Ayrıca gerekli hallerde ek sefer planlaması da yapılacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."