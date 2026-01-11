AJet'in hangi seferleri iptal edildi? AJet kaç seferini iptal etti? AJet İstanbul sefer iptalleri! AJet'in hangi uçuşları iptal edildi?

Google Haberler

AJet, olumsuz hava koşullarından 24 seferini iptal etti

AJet, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın icra edilmesi planlanan toplam 24 seferin iptal edildiğini duyurdu.

AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul’daki olumsuz hava koşulları nedeniyle Meteorolojik Acil Durum Komitesinin uçuşların kısıtlanması kararına istinaden 12 Ocak Pazartesi günü Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 24 seferimiz iptal edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
