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AJet ve Pegasus bazı ülkelere olan seferlerini iptal etti

AJet ve Pegasus hava yolları bazı ülkelere bugün yapılması planlanan seferleri iptal etti.

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AJet ve Pegasus bazı ülkelere olan seferlerini iptal etti
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AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan bugün yapılması planlanan Dammam, Dubai ve Sharjah uçuşlarının iptal edildiğini açıkladı.

Pegasus Hava Yolları ise bugün icra edilmesi planlanan Bahreyn, Cidde, Medine, Riyad, Dammam, Doha, Dubai, Abu Dabi, Sharjah, Kuveyt, Maskat ve Karaçi uçuşlarının iptal edildiğini duyurdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA