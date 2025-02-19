AJet'in 20-21-22 Şubat uçuşlarına kar engeli

AJet kar yağışı nedeniyle 22 Şubat'ta da bazı seferlerini iptal etti

Şirketten bugün yapılan açıklamada, Meteorolojik Acil Durum Komitesi'nin (MADKOM) bugün aldığı, İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle uçuşların iptal edilmesi kararına istinaden, yarın ve cuma günkü seferlere ek olarak 22 Şubat Cumartesi günü İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı bazı uçuşların iptal edildiği belirtildi.

Belirtilen tarihlerde seyahat edecek yolcuların uçuşlarının durumuyla ilgili güncel bilgiyi "ajet.com" ve şirketin mobil uygulamasındaki uçuş sorgulama bölümünden kontrol etmeleri istendi.