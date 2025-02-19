AJet'in 20-21-22 Şubat uçuşlarına kar engeli
AJet, İstanbul'da etkili olan ve 3 gün sürmesi beklenen kar yağışı nedeniyle yarın ve cuma gününe ek olarak 22 Şubat'taki bazı seferlerin de iptal edildiğini duyurdu. Yolcuların konuyla ilgili güncel bilgiyi "ajet.com" ve şirketin mobil uygulamasındaki uçuş sorgulama bölümünden kontrol etmeleri istendi.
AJet kar yağışı nedeniyle 22 Şubat'ta da bazı seferlerini iptal etti
Şirketten bugün yapılan açıklamada, Meteorolojik Acil Durum Komitesi'nin (MADKOM) bugün aldığı, İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle uçuşların iptal edilmesi kararına istinaden, yarın ve cuma günkü seferlere ek olarak 22 Şubat Cumartesi günü İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı bazı uçuşların iptal edildiği belirtildi.
Belirtilen tarihlerde seyahat edecek yolcuların uçuşlarının durumuyla ilgili güncel bilgiyi "ajet.com" ve şirketin mobil uygulamasındaki uçuş sorgulama bölümünden kontrol etmeleri istendi.