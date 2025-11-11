AJet'in İstanbul-Tokat seferine rüzgar engeli: Uçak Samsun'a indi
Şiddetli rüzgar, İstanbul-Tokat seferini yapan Ajet uçağının rotasını değiştirdi. Yolcu uçağı, Tokat yerine Samsun Çarşamba Havalimanı’na indi.
Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Tokat'a giden Ajet'e ait "VF3318" sefer sayılı Boeing 737 tipi yolcu uçağı, Tokat Havalimanı'na inmeye çalıştığı sırada şiddetli rüzgar nedeniyle pisti iki kez pas geçti.
Uçak, olumsuz hava koşulları nedeniyle Samsun Çarşamba Havalimanı'na yönlendirildi.
Samsun'da havalimanına inen uçağın yolcuları otobüs ve taksilerle, kent merkezine götürüldü.
