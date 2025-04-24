AJet'ten iç hat uçuşlarında tavan fiyat uygulaması

AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya tarafından sosyal medya platformu X üzerinden yapılan açıklamada, yolculara uygun fiyatlı seyahat imkânı sunmak amacıyla söz konusu kararın alındığı bildirildi.

Yeşilkaya açıklamasında, “AJet olarak, 26 Nisan'dan 29 Nisan gün sonuna kadar geçerli olmak üzere Sabiha Gökçen Havalimanı çıkışlı ve varışlı tek yön ve aktarmasız yurt içi uçuşlarımızın tavan fiyatını 2.850 TL olarak belirleme kararı aldık.” ifadelerini kullandı.