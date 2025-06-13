İsrail'in İran'a yönelik saldırısının ardından bölgedeki hava trafiğinde yaşanan belirsizlik üzerine AJet, İran, Irak ve Ürdün uçuşlarını 16 Haziran Pazartesi saat 06.00'ya kadar durdurmuştu.

Şirket, bölgedeki gelişmeler nedeniyle bu hatlarda bileti bulunan yolculara yönelik yeni düzenlemeler getirdi.

20 Haziran'a kadar ücretsiz şekilde gerçekleştirilebilecek

AJet tarafından yapılan açıklamada, 20 Haziran'a kadar İran, Irak, Suriye ve Ürdün uçuşları için bilet sahibi olan yolcuların rezervasyon değişikliği, bilet iptali ya da bilet süresi uzatma taleplerinin ücretsiz şekilde gerçekleştirilebileceği belirtildi.

Yolcular, söz konusu işlemleri AJet'in resmi web sitesi AJet.com ya da mobil uygulaması üzerinden yapabilecek.