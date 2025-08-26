AJet'ten yurtiçinde 41 noktaya yüzde 30 indirimli uçuş fırsatı
Türkiye’nin erişilebilir fiyatlı hava yolu şirketi AJet, yurt içi uçuşlarda yüzde 30 indirim kampanyası başlattı. 26-28 Ağustos tarihleri arasında alınacak biletler, 16 Eylül 2025 – 13 Mart 2026 döneminde salı, çarşamba ve perşembe günleri yapılacak tüm yurt içi seferlerde geçerli olacak.
Kampanyadan yararlanmak isteyenler, biletlerini 26 Ağustos 2025 saat 10:00 ile 28 Ağustos 2025 saat 23:59 arasında AJet.com veya AJet Mobil Uygulaması üzerinden satın alabilecek.
16 Eylül – 13 Mart tarihleri arasında geçerli
İndirimli biletler, 16 Eylül 2025 – 13 Mart 2026 tarihleri arasında haftanın salı, çarşamba ve perşembe günlerinde yapılacak tüm yurt içi uçuşlarda geçerli olacak.
AJet, Türkiye genelinde 41 noktaya uçuş düzenliyor. Kampanya, sonbahardan ilkbahara uzanan geniş bir dönemi kapsayarak yolculara uygun fiyatlı seyahat imkânı sunuyor.