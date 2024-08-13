AK Parti 17 transfer birden yapacak! Hamza Dağ 'Yeni katılımlar da olabilir' diyerek açıkladı

AK Parti yarın 23'üncü yaşını kutlamaya hazırlanıyor. Programa ilişkin AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ açıklamalarda bulundu. Dağ, partiye yeni katılımlar olacağını belirterek, "15 belediye başkanı noktasında katılımlar olacak. İki milletvekili katılacak. Görüşmeler de sürüyor. Yeni katılımlar olabilir" dedi.

Hem ilçe ve belde belediye başkanı hem de milletvekili olan yeni isimlerin partiye katılacağını ifade eden Dağ, şöyle devam etti:

* Bu partimiz açısından ilk değil, son da olmayacaktır. 85 milyon vatandaşmızı kucaklamak suretiyle AK Parti ailesini büyütmeye devam edeceğiz. Sayı olarak artma ihtimali var. Belediye başkanlığında 15 veya daha fazla ilçe ve belde belediye başkanı noktasında katılımlar var. Milletvekili olarak iki var. Bugün içinde bazı görüşmeler var.

Halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz, AK Parti’ye katılacak isimler için kulislere yansıyan isimleri yazmıştı

Saymaz, İYİ Parti’den istifa eden İstanbul milletvekilleri Ersagun Yücel ve Seyithan İzsiz’in AK Parti’ye katılmasına kesin gözüyle bakıldığını, İYİ Parti’den ayrılan Adana Milletvekili Bilal Bilici’nin de yüzde 50 ihtimalle AK Parti’te geçeceğinin konuşulduğunu ifade etmişti.

Saymaz, Gelecek Partisi için ise "Selim Temurci, Nedim Yamalı ve İsa Mesih Şahin de AK Parti’ye geçerse hiç şaşırtıcı olmayacak" yazmıştı.