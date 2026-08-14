AK Parti '25. Yıl Vizyon Belgesi'ni yayımladı

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AK Parti, kuruluşunun 25’inci yılı dolayısıyla “İlk Çeyrek Asırdan İkinci Çeyrek Asra: Değişime Yön Veren Türkiye” başlıklı vizyon belgesini yayımladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önsöz yazdığı kitapçıkta, Türkiye’nin gelecek dönemde küresel sistemdeki konumu, ekonomik büyüme, millî teknoloji, hukuk, sosyal politikalar ve yeşil dönüşüm gibi başlıklardaki hedefleri yer aldı.

Vizyon belgesinde “Küresel Sistemde Öncü Ülke”, “Yüksek Teknolojiyle Üreten, Yüksek Katma Değerle Büyüyen Türkiye”, “Millî Teknoloji ve Dijital Egemenlik”, “Öngörülebilir Hukuk, Güven Veren Yargı, Kuşatıcı Anayasa”, “Güçlü Aile, Müreffeh Toplum”, “Türkiye Yüzyılı Kadınla Mümkün”, “Geleceğin Mimarı Gençlik” ve “Yeşil Dönüşüm Çağında Türkiye” gibi başlıklar öne çıktı. Belgede ayrıca “Terörsüz Türkiye, Terörsüz Bölge” hedefi ile enerji güvenliği, siber güvenlik ve yeni anayasa vizyonuna da yer verildi.