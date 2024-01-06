AK Parti, 28 başkan adayını yarın açıklayacak

AK Parti, 31 Mart yerel seçimleri öncesi belediye başkanlıklarıyla ilgili aday belirleme çalışmasında sona geldi. Erdoğan, yarın İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde yapacağı toplantıyla ilk etapta 12 büyükşehir ve 16 ilin belediye başkan adaylarını açıklayacak.

Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre tarınki programda yalnızca il ve büyükşehir adayları açıklanacak. İlçe belediye başkan adayları ise 15 Ocak’tan sonra belli olacak.

28 ismi tebliğ edildi

Erdoğan’ın yarın adaylarını duyuracağı iller de netleşti.

İstanbul, Kocaeli, Eskişehir, Erzurum, Denizli, Bursa, Aydın, Balıkesir, Mardin, Muğla, Samsun ve Ordu Büyükşehir belediyeleri ile Giresun, Elazığ, Artvin, Edirne, Düzce, Bitlis, Bingöl, Çanakkale, Çankırı, Kastamonu, Rize, Sinop, Tokat, Yalova, Isparta ve Bayburt’un adayları yarın ilan edilecek. Aday gösterilecek isimlere dün itibarıyla adaylıkları tebliğ edildiği de öğrenildi.

Yarın saat 14.00’te başlaması planlanan programda Erdoğan konuşmasını gerçekleştirecek. Daha sonra büyükşehirler başta olmak üzere alfabetik sırayla illerin belediye başkan adayları tek tek açıklanacak.