Ak Parti, 541 belediye başkanı ile kampa giriyor

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, kampta, belediye başkanları, bütçe sorunu, borçların fazlalığı, personel maaşlarını ödemedeki güçlükler ve bürokratik engeller gibi sıkıntılarını bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletme fırsatı bulacak.

Sekiz bakan sunum yapacak. Genel merkez yönetimi bölgelerindeki belediye başkanlarıyla koordinasyon toplantıları gerçekleştirecek.

30 Haziran Pazar günü başlayıp üç ün sürecek olan kampa 12’si büyükşehir, 12’si il, 347’si ilçe, 170’i belde olmak üzere toplam 541 belediye başkanının yanı sıra, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile bakanlar, bakan yardımcıları, MYK üyeleri, belediye meclisi üyeleri ile genel yerel yönetimler teşkilatı katılacak.

Toplantıya yaklaşık 750 parti üyesinin katılımı bekleniyor.