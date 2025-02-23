AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi bugün yapılacak: 100 binin üzerinde katılım bekleniyor

AK Parti 8. Olağan Kongresi bugün Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşecek.

Partinin Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, kongreye 100 binin üzerinde bir katılım beklediklerini belirtirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasında vereceği mesajlar da gündemi belirleyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kongre paylaşımında kullandığı "Hep beraber yeni bir dönemin kapılarını açacağız" ifadeleriyle de değişim mesajı verdi.

Bin 607 delegenin Genel Başkan ve Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) seçimlerinde oy vereceği kongre için özel tanıtım videoları ve gösteriler de hazırlandı.

Başladıkları maratonun son finalini yapacaklarını belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Türkiye'nin dört bir yanından partililerin Ankara'daki 8. Olağan Büyük Kongre'de bir araya geleceğini söyledi.

Kandemir, kongrenin sadece AK Parti ve Türk siyaseti açısından değil dünya demokrasisi için de örnek teşkil eden bir süreç içerisinde tamamlanacağını vurguladı.

AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongre sürecinin 7 Ekim'de belde ve ilçelerde başladığını, sonrasında illerde devam ettiğini hatırlatan Kandemir, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 29 kongreye bizzat katılım sağladığını ifade etti.

Sürpriz isimler dahil oluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği 'yeni yapılanma' mesajlarının ardından partide büyük bir değişim olacağı öngörülüyor. Sanat ve spor alanından 2 sürpriz ismin AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda (MKYK) yer alacağı iddia edildi. Gazeteci Sinan Burhan, ünlü şarkıcı Sinan Akçıl ile ünlü futbolcu Mesut Özil'in parti yönetimine girdiğini ifade etti. Burhan, TV100 canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Mesut Özil ve Sinan Akçıl... Spor ve sanat dünyasının iki önemli ismi. Osman Gökçek, Emre Cemil Ayvalı, Bülent Turan, Kürşad Zorlu ve Mevlüt Çavuşoğlu da AK Parti MKYK'da yer alacak" dedi.

"Türkiye'nin ikinci yüzyılının ilk büyük kongresi"

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kongredeki konuşmasının 3 ana başlık altında gerçekleşeceğini aktaran Kandemir, "23 senenin muhasebesini yapacağız AK Parti olarak. Milletimizin, toplumun farklı kesimlerinin beklentilerine uygun mesajları vereceğimiz bir başlığımız olacak. Tabii ki en önemlisi, dünya siyasetine dair, Türkiye'nin bu yüzyılı nerede okuduğunu, Türkiye'yi nereye taşıyacağının mesajlarını vereceği bir manifesto niteliğinde konuşmayla inşallah buluşmuş olacağız." ifadesini kullandı.

Kandemir, kongrede özellikle uluslararası katılımın çok yoğun olduğunu, hem büyükelçiler düzeyinde hem de siyasi parti temsilcileri anlamında dünyanın dört bir tarafından kongreye teşvik olacağını anlattı.

"Türkiye Yüzyılı'ndaki 17 başlık ortaya konacak"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da kongreye ve hazırlıklara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kongreye ilişkin kampanya sürecine değinen Dağ, bu sürecin bir süredir devam ettiğini, özellikle 14 Ağustos'ta, AK Parti'nin kuruluş yıl dönümüyle "Umudun, İcraatın, Geleceğin Adı AK Parti" konseptiyle sürdürüldüğünü söyledi.

"Türkiye'nin çeşitliliğini yansıtan bir misafir profilimiz olacak"

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ise parti kurucularının, önceki dönem milletvekillerinin, önceki dönem bakanlarının ve önceki dönemlerde partide görev yapan kişilerin de kongreye katılım sağlayacağını ifade etti.