AK Parti açıkladı! Manisa’daki başkanlık seçiminde aday çıkarmayacak
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in hayatını kaybetmesinin ardından, belediye meclisi 16 Haziran’da yeni başkanı seçmek üzere toplanacak. Yaşanan acı kaybın ardından AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, meclis grubunun seçimde aday çıkarmayacağını açıkladı. Turgut, "CHP’nin göstereceği adaya saygı duyacağız" ifadelerini kullandı.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in Kurban Bayramı'nın birinci günü yaşadığı elektrik çarpması sonucu tedavi altına alındığı hastanede 9 Haziran'da hayatını kaybetmesinin ardından, belediye meclisi yeni başkanını belirlemek üzere 16 Haziran'da toplanacak.
Yaşanan acı kaybın ardından gözler Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'ne çevrilirken, AK Parti Grubu seçimde aday çıkarmayacağını duyurdu. Kararı AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut kamuoyuna açıkladı.
"CHP'nin adayına saygı duyacağız"
Turgut, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"AK Parti Manisa Teşkilatımız, Milletvekillerimiz, Belediye Başkanlarımız ve Meclis üyelerimizle aldığımız ortak karar doğrultusunda, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yapılacak başkanlık seçiminde aday çıkarmayacağımızı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin göstereceği adaya saygı duyacağımızı kamuoyuyla paylaşmak isteriz."