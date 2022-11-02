AK Parti, anayasa teklifi için siyasi partilere gidiyor
AK Parti, anayasa değişikliği için Meclis'te grubu bulunan siyasi partileri ziyaret edecek.
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ANKARA(DÜNYA)
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, anayasa değişikliği için Meclis'te grubu bulunan siyasi partilere gidiyor.
AK Parti, saat 15:00’da MHP’ye, 15:30’da CHP’ye , 16:00’da İYİ Parti’ye ve 16:30’da HDP’ye gidecek.
Muhalefetle yapılan görüşmelerin ardından başörtüsü ve ailenin korunmasına dönük düzenlemeleri içeren anayasa değişiklik teklifi Meclis Başkanlığına sunulacak.