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AK Parti, anayasa teklifi için siyasi partilere gidiyor

AK Parti, anayasa değişikliği için Meclis'te grubu bulunan siyasi partileri ziyaret edecek.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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ANKARA(DÜNYA)

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, anayasa değişikliği için Meclis'te grubu bulunan siyasi partilere gidiyor.

AK Parti, saat 15:00’da MHP’ye, 15:30’da CHP’ye , 16:00’da İYİ Parti’ye ve 16:30’da HDP’ye gidecek.

Muhalefetle yapılan görüşmelerin ardından başörtüsü ve ailenin korunmasına dönük düzenlemeleri içeren anayasa değişiklik teklifi Meclis Başkanlığına sunulacak.