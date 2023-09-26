AK Parti 'anayasa' turuna çıkacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'den F-16 alımına ilişkin yaşanan sorunlardan birinin de ABD'li senatör Bob Menendez'in olduğunu ifade etti.

Dışişleri bakanının Menendez hakkındaki süreci yakından takip edeceğini kaydeden Erdoğan, "Menendez'in devreden çıkması bize avantaj sağlıyor ancak F-16 meselesi sadece Menendez'e bağlı bir konu değil" dedi.

'BAE'nin kararlı duruşu var'

Erdoğan, Azerbaycan'ın Zengezur ve Laçin koridorları için "Temennimiz buraları barış koridoru haline getirerek açmaktır. Hala bir savaşın egemen olduğu koridoru düşünmek mümkün değil" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kalkınma Yolu Projesi konusunda BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın kararlı duruşunun bulunduğunu belirterek "Son görüşmede '60 günde projeye yönelik hazırlıkları tamamlayalım' teklifi oldu" dedi.

AK Parti'den anayasa ziyareti

Erdoğan, yeni anayasa dair de şunları kaydetti: "AK Parti meclis grubumuz, partilere 'Gelin sivil anayasayı beraber yapalım' davetimizi iletecek. Kabul ederler etmezler, ama biz şu anda kapıları çalacağız. Türkiye artık darbe anayasası ayıbından kurtulmalıdır. Milletim çağın şartlarına uygun, sivil, özgürlükçü anayasa ile yönetilmeyi sonuna kadar hak ediyor."