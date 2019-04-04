AK Parti Ankara'da yeniden itiraz edecek

04 Nisan 2019

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "Seçime Cumhur İttifakı'nın AK Partili adayı olarak giren Sayın Mehmet Özhaseki'nin oyları bin 805 arttı. Bu, bizim beklentilerimizi karşılamaktan uzak bir sonuç. Bu nedenle hukuki süresi içinde bugün ve yarın Ankara İl Seçim Kurulu Başkanlığına yeniden müracaatlarımızı gerçekleştireceğiz." dedi.

Şahin'in açıklamalarından satırbaşları:

Dolayısıyla 25 ilçenin 25’ine yeniden müracaatlarımızı gerçekleştirmiş olacağız. Bununla ilgili olarak da hem hukukçu arkadaşlarımız hem de genel merkezde oluşturulmuş olan süreçler devam ediyor.

Maddi hatalar her zaman giderilmesi mümkün olan hatalardır. 12 bin 158 sandıktaki karşılaştırmalı çalışmalarımız devam ediyor. Bizim buradaki amacımız zihinlerdeki soru işaretlerinin ortadan kaldırılmasıdır. Bütün tereddütlerin izole edilmesidir.

Biz anayasanın ve yasaların bize sunmuş olduğu hak arama özgürlüğü çerçevesinde bu girişimlerimizi sürdürüyoruz. Bundan sonra da tüm aşamaları takip edeceğiz. Kuyumcu titizliğiyle bu çalışmaları sürdürmeye devam edeceğiz.

CHP aday lehine de bir ilerleme söz konusu. CHP’li adayın oylarında da 666 oyluk bir artış söz konusu oldu. Dolayısıyla aradaki fark 1139 oy lehimize. Aradaki fark azalmış oldu. Hem Ankara’da, İstanbul’da olduğu gibi belediye meclis üyeliklerinde bariz üstünlüğümüz söz konusu. 25 ilçenin 22’sinde Cumhur İttifakı adaylarının belediye başkanlığını kazandığını görüyoruz. Meclis üyeleri açısından 4’e 3’lük üstünlük söz konusu.

Kaynak: AA