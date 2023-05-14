AK Parti: Bomba ihbarı durumu söz konusu değil
AK Parti Genel Merkezi'ne bomba ihbarı yapıldığı yönünde çıkan haberlere ilk açıklama geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ yaptığı paylaşımda "Bomba ihbarı durumu söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.
AK Parti Genel Merkezi'nde bomba ihbarı yapıldığı ve binanın boşaltıldığı iddialarının sosyal medyada yayılmasının ardından Hamza Dağ'dan açıklama geldi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ Twitter'dan yaptığı açıklamada "Rutin güvenlik tedbiri gerekçesiyle yalnızca balkon konuşmasının yapılacağı ikinci katta arama gerçekleşmektedir. Bazı basın kuruluşlarında ifade edildiği gibi bir bomba ihbarı durumu söz konusu değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.