AK Parti, Büyükçekmece için itiraz etti
AK Parti, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesindeki seçimlerin yenilenmesi için itiraz dilekçesini İstanbul İl Seçim Kurulu'na verdiklerini açıkladı.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Büyükçekmece'deki seçimlerin yenilenmesi talepli olağanüstü itiraz dilekçesini İstanbul İl Seçim Kurulu'a verdiklerini açıkladı.
AK Parti'nin olağanüstü itiraz dilekçesinde, Hasan Akgün'ün mazbatasının iptali ve usulsüz kaydedilen seçmen kayıtlarının dondurulması da istendi.
Şenocak'ın sosyal medya hesabından paylaştığı mesajı şu şekilde:
"YSK'nın gündemindeki B.Çekmece ilçemizin İBB Başkanlığı, İlçe Belediye Başkanlığı, İlçe Belediye Meclis Üyeliği seçimlerinin yenilenmesi talepli olağanüstü itiraz dilekçemizi İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanlığı'na verdik. Yasal ve meşru itiraz hakkımızı sonuna kadar kullanacağız."