AK Parti-DEM görüşmesi sona erdi

İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan ile bir araya gelen DEM Parti İmralı Heyeti’nin Meclis turu, yeni haftada devam ediyor.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşen heyet bugün ilk olarak Gelecek Partisi, ardından da AK Parti’yi ziyaret etti.

DEM heyetini, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Grup Başkanvekili Özlem Zengin kapıda karşıladı.

1 saat 20 dakika süren görüşmede AK Parti heyetinde Güler, Zengin, Başkanvekili Efkan Ala ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik hazır bulundu.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Sohbet ettik. Fikirlerimizi paylaştık. Kendilerini yolcu ettik. Daha sonraki günlerde gerekli açıklamalar yapılacaktır" dedi.