AK Parti ekonomi ve seçim gündemiyle toplandı

ANKARA (DÜNYA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde genel başkan yardımcıları ve parti yöneticileri ile bir araya geldi. Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un da çağrıldığı toplantı saat 14:00'te başladı. Toplantının gündeminin ekonomi ve seçim olduğu öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdogan’ın günlük programında yer almayan sürpriz toplantıya, hem parti yönetimi, hem AK Parti Meclis Grubu hem de bakan düzeyinde katılımın olması dikkat çekti. Geniş katılımlı toplantıda seçim hazırlıkları, seçim koodinasyonu ve sahada yapılan ve yapılacak seçim çalışmaları, enflasyonla mücadele ve sahadan vatandaştan yansıyan talep ve sıkıntıların değerlendirilerek kapsamlı bir değerlendirme yapılması bekleniyor.

AK Parti Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş ile AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz’ın yanı sıra AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir toplantıya katılan isimler arasında yer alıyor.