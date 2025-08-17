AK Parti eski ilçe başkanı festivalde attan düşerek ağır yaralandı
Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde düzenlenen Aktoprak 5. Geleneksel Rahvan At Yarışı’nda talihsiz bir kaza yaşandı. AK Parti Şehitkamil eski ilçe başkanı Mehmet Yılmaz, bindiği atın dengesini kaybedip düşmesiyle yere savruldu. Yılmaz, düştüğü sırada atın altında kalarak ağır yaralandı. Vücudunda ciddi kırıklar oluşan Yılmaz, kaldırıldığı Gaziantep Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Olay, Aktoprak Mahallesi'nde gerçekleştirilen 5. Geleneksel Rahvan At Yarışı sırasında meydana geldi. İddiaya göre yarışa katılan Yılmaz'ın üzerinde bulunduğu at, dengesini kaybederek yere düştü ve taklalar attı. Bu sırada attan savrulan Yılmaz, düştüğü esnada atın altında kalarak yaralandı.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Yılmaz'ın vücudunda çok sayıda kırık tespit edildi. Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.