AK Parti Manisa eski Milletvekili İsmail Bilen, Ankara'daki evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, olay sırasında ailesi yurt dışındaydı ve Bilen evde tek başına yaşıyordu. 63 yaşındaki Bilen'in ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacak. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

Bilen, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden dört dönem Manisa milletvekilliği yapmıştı.

İsmail Bilen kimdir?

25 Ekim 1961 tarihinde Muş'un Bulanık ilçesinde doğan İsmail Bilen, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuydu. Uzun yıllar Manisa'nın Salihli ilçesinde serbest avukatlık yaptı.

1990'lı yıllarda Refah Partisi'nde çeşitli görevler üstlenen Bilen, daha sonra Fazilet Partisi'nin kurucuları arasında yer aldı ve Salihli İlçe Teşkilatı'nda yöneticilik yaptı. 1999 seçimlerinde Fazilet Partisi'nden milletvekili adayı olan Bilen, 2001 yılında Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kurulan AK Parti'nin Salihli Kurucu İlçe Başkanlığı görevini üstlendi.