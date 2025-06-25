AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın deniz kazası geçirdi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Bodrum'da geçirdiği deniz kazası sonrası kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Bakan Memişoğlu, Yalçın'ın durumuna ilişkin, "Çok şükür, şu anda genel durumu iyi. Takip ve tedavisi devam etmektedir" açıklamasında bulundu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın Bodrum'da deniz kazası geçirdi. Denizden tekneyle karaya getirilen Yalçın, Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yalçın'ın hayat tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Bakan Memişoğlu, durumu hakkında bilgi verdi
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, kaza geçiren Hasan Basri Yalçın'ın son durumuna ilişkin sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:
AK Parti’mizin Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Sayın Hasan Basri Yalçın, bugün geçirdiği kazanın ardından ivedilikle tedavi altına alınmıştır.
Çok şükür, şu anda genel durumu iyi. Takip ve tedavisi devam etmektedir.
Kendilerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Rabb’imden acil şifalar diliyorum.