AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman'dan seçim için net tarih

CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek erken seçim çağrısında bulunurken AK Parti'den ilk tarih geldi.

İHA'nın haberine göre; Antakya'da partililerle bir araya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, asrın felaketi sonrası ağır hasar alan Hatay’ın yeniden inşası için gece gündüz çalıştıklarını ifade ederek gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"2027 yılının Kasım ayında bir kez daha 'Başkan' yapacağız"

ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski arasında yaşanan tartışmaya atıfta bulunan Yayman, "Biz inşallah, 2027 yılının Kasım ayında yapılacak olan bir seçimle Cumhurbaşkanımızı Cumhur ittifakının adayı olarak bir kez daha 'Başkan' yapacağız. Dünya liderimiz Recep Tayyip Erdoğan tam 23 yıldır böyle bir manzaraya izin vermedi" dedi.

"Böyle bir dünya lideri varken, başka adaya gerek yoktur"

Yayman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı işaret ederek "Böyle bir dünya lideri varken, sayın bilge lider Devlet Bahçeli’nin dediği gibi başka adaya gerek yoktur. Biz dua ediyoruz, çalışıyoruz ve gece gündüz milletimizin hizmetinde olarak bir sonraki seçimde de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden başkan yapacağız. Türkiye’nin sorunlarının hepsini birlikte çözeceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.,

Özel, 2025 Kasım ayını işaret etmişti

CHP lideri Özgür Özel de geçtiğimiz eylül ayında yaptığı bir konuşmada erken seçim çağrısını yineleyerek 2025 Kasım ayını işaret etmişti.

Özel açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"2025 yılının kasım ayı sayın Erdoğan'a bir çağrı yaptığımız tarihtir. Kendisi geçmişte çok tartışıldı. Bu 2. dönemi mi, 3. dönemi mi. Kendileri anayasa aksini yazmasına rağmen, anayasa değişikten sonra '2. dönemimiz' diyordu. Yüksek Seçim Kurulu bu fikre iştirak etti, bu yönde karar verdi.

Kendisi, seçimleri cumhurbaşkanı yenilediği halde yeniden aday olabildi. Bu durumda yani 2. döneminin içinde kendisi seçim kararı alırsa yeniden aday olamıyor. Çok net.

Bize, muhalefete ihtiyaçları var

YSK'nın kararına göre ve kendi geçmiş dönemde de yani '2. döneme aday oluyoruz' dedikleri süreçte anayasa şunu yazıyor; '360 milletvekilinin seçim kararı olursa mevcut cumhurbaşkanı son bir kez aday olabilir.' Bunu AK Parti, MHP ile birlikte başaracak çoğunluğa sahip değil. Bize, muhalefete ihtiyaçları var.

Yeniden aday olma iddiası varsa son tarih 2025 Kasım'dır

360 rakamını yakalayabilmeleri için de bizim kendilerine bir cümlemiz var; bu tartışmalı 5 yılın yarısı sizden, yarısı bizden. 2,5'uncu yılda gelip erken seçim kararı alıyorsanız biz varız, seçimleri yenileyelim. Sonrasında bir daha gelip kapımızı çalmayın. Yani Erdoğan'ın, yeniden aday olma iddiası varsa son tarih 2025 Kasım'dır. Hala daha eğer kendine güveniyorsa, en güçlü adayları hala sayın Erdoğan ise buyursunlar."