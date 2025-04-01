AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı: Milletimiz sandıkta gereken cevabı verecektir
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Ekonomik boykot çağrısı ile toplumda kutuplaşmaya zemin hazırlayanlara, ekonomimizin can damarı işletmelerimizi hedef alanlara milletimiz sandıkta gereken cevabı verecektir." ifadesini kullandı.
Yazıcı, sosyal medya hesabından, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması sonrası başlatılan boykot çağrılarına ilişkin açıklama yaptı.
CHP'nin siyasi mücadeleyi sokağa taşıma çabalarının şimdi de ekonomiyi hedef alma girişimine dönüştüğünü belirten Yazıcı, şunları kaydetti:
"Ekonomik boykot çağrısı ile toplumda kutuplaşmaya zemin hazırlayanlara, ekonomimizin can damarı işletmelerimizi hedef alanlara milletimiz sandıkta gereken cevabı verecektir. Hizmet üretmeden, kriz ve kaosla toplumu yönlendirmeye çalışanlara karşı milletimizle birlikte esnafımıza, ekonomimize, ülkemize sahip çıkacağız."