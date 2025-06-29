AK Parti Genel Başkanvekili Ala, Pakistan'daki terör saldırısını kınadı
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Pakistan'da gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı.
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Ala, sosyal medya hesabından, söz konusu terör saldırısına ilişkin paylaşımda bulundu.
Paylaşımında, Pakistan'da terör saldırısı sonucu yaşanan can kayıplarından dolayı derin üzüntü duyduklarını belirten Ala, "Bu menfur saldırıyı lanetliyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, Pakistan hükümeti ve halkına başsağlığı diliyoruz." ifadesini kullandı.