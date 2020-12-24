AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Erken seçim yok

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in katıldığı bir programda, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişle ilgili bir "masa" kurulabileceği ifadelerini değerlendiren Kurtulmuş, bu tür konuşmaların çok sık yapıldığını söyledi.

Yeni sistemin parlamentoda vekillerin verdiği oylar ve sonrasında referandumda milletin benimsemesiyle gerçekleştirilmiş bir idare reformu olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, "Milletin yapmış olduğu bir anayasa değişikliği yok ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne anayasal bir adım atılarak geçilmemiş gibi bunun üzerinden siyasi bir takım spekülasyonlar yapmayı doğru bulmam." şeklinde konuştu.

Muhalefetin yönetim sistemine ilişkin isteği konusunda da netliğin bulunmadığını belirten Kurtulmuş, "Bir karar versinler, iyileştirilmiş parlamenter sistem mi, güçlendirilmiş parlamenter sistem mi? Yani bütçe görüşmeleri sırasında da bu kavram kargaşalarını çok sık gördük. Bir kere muhalefet partilerinin kendi aralarında bu konuda bir mutabakatı olmadığı anlaşılıyor. Bundan kasıtlarının ne olduğu bir şekilde belli değil, muğlak vaziyettedir." ifadesini kullandı.

Olası değişikliğin nasıl olacağının da belli olduğunu anlatan Kurtulmuş, "Yani oturup masa kurmak yerine bunun gideceği yer milletin oylarına, yani bir çalışma yapılır, bir anayasa değişikliği teklifi getirilir, eğer parlamentodan geçiyorsa geçer baş göz üstüne ama şu anki parlamento aritmetiği içerisinde böyle bir konunun parlamentoya getirilmesi ve geçmesi imkansızdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kurtulmuş, konuyla ilgili kafa karıştırmaya, yeni bir siyasal tartışma yapmaya gerek olmadığını yineleyerek, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Türkiye Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçmiştir, eğer siyasi irade yani Türkiye Büyük Millet Meclisinde milletin ortaya koymuş olduğu milli irade istiyorsa bunu değiştirebilir. Bunun yolu masadan geçmiyor bunun yolu Türkiye Büyük Millet Meclisinden geçiyor. Dolayısıyla bunun herkes tarafından bilinmesi lazım."

Muhalefet partilerinin son dönemde görüşmelerini sıklaştırması ve bazı muhalefet üyelerinin 2021 yılında değişiklikler olacağına işaret eden açıklamaları konusunda da görüşlerini paylaşan Kurtulmuş, uzun bir süredir muhalefetin erken seçimden bahsettiğini anımsattı.

Demokrasilerde muhalefet partilerinin erken seçim istemelerinin mümkün olduğuna değinen Kurtulmuş, "Erken seçimde rasyonel şartların olması ve Meclis aritmetiğinin de buna uygun olması lazım. Türkiye'de ne rasyonel şartlar erken seçimi söylüyor ne de Türkiye Büyük Millet Meclisi aritmetiği erken seçim olmasına imkan tanıyor. Dolayısıyla Türkiye'de bir erken seçim yoktur. Bu kadar yoğun problemlerle uğraştığımız, uluslararası gündemde özellikle Türkiye'nin birçok alanda cansiperane bir şekilde bir büyük mücadele verdiği ortamda Türkiye'nin erken seçim gündemiyle kaybedecek vakti ve enerjisi yoktur, olmamalıdır da." diye konuştu.