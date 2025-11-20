AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: İmralı'ya ziyarete olumlu bakıyoruz

Terörsüz Türkiye sürecinin mimarı Cumhur İttifakı, bugün AK Parti'nin grup toplantısı öncesinde bir araya geldi.

Basına kapalı olan görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan MHP'li Yıldız, hukuki bir mesele için bir araya geldiklerini ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunduklarını açıkladı.

"İmralı'ya ziyarete olumlu bakıyoruz"

Toplantı sonrası açıklama yapan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ise "İmralı ziyaretine olumlu bakıyoruz" dedi, ancak İmralı'ya gidecek ismin henüz netleşmediğini belirtti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 18 Kasım'daki Meclis grup konuşmasında terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın ziyaret edilmesi çağrısını yinelemiş, "Meclis'te kurulan komisyon bu çerçevede karar alamazsa, hiç kimse bu ziyarete yanaşmazsa, herkes üç maymunu oynamanın merakında ısrar ederse açık açık söylüyorum: Alırım yanıma üç arkadaşımı; kendi imkânlarımızla İmralı'ya gitmekten, gocunmanın, çekinmenin, bir masa etrafında yüz yüze gelmekten imtina etmem" demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise 19 Kasım'da, "Sayın Bahçeli ilk günden itibaren yaptığı ufuk açıcı cesurca açıklamalarıyla sürecin buraya gelmesine eşsiz katkılar sağladı" ifadelerini kullanmıştı.