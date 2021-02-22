AK Parti Grup Başkanvekili Zengin'e hakarete soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bir sosyal paylaşım sitesinde AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e ilişkin sözleri nedeniyle Mert Yaşar isimli kullanıcı hakkında resen soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bir sosyal paylaşım sitesinde Mert Yaşar isimli kullanıcı tarafından Tokat Milletvekili Özlem Zengin'e yönelik sarf edilen sözler nedeniyle resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada şüphelinin kimlik bilgilerinin tespiti ve yakalanması için kolluğa talimat verildiği kaydedildi.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten paylaşıma tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin hakkındaki paylaşımı kınadı.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Zengin'e çirkin ve ahlaksız bir dille saldıranları kınadıklarını ve bu saldırılara siyasi olarak hak ettiği cevabı vermeye devam edeceklerini belirtti.

Hukuk önünde bu çirkinliklerin ve ahlaksızlıkların hesabının sorulacağını kaydeden Çelik, "Grup Başkanvekilimiz Özlem Zengin'i hedef alan bu ahlaksız ve saldırgan dil herkes tarafından lanetlenmelidir. Bu dili kullanabilen birinin her türlü kötülüğün peşinden koşacağına kuşkumuz yok. Kötülüğün ahlaksız dilini mahkum ediyoruz." ifadelerini kullandı.