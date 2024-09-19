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AK Parti harekete geçiyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan’a saha raporu sunulacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama dönemi öncesinde milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya gelecek ve saha raporları isteyecek. Erdoğan, gruplar halinde vekillerle buluşarak, vatandaşların sorunlarını dinleyecek ve önerilere kulak verecek.

Haber Merkezi
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Türkiye gazetesindeki habere göre, AK Parti Strateji Ekibi, parti genel merkezinde toplandı ve sahadan gelen verileri analiz etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyaretinden döndükten sonra gruplar halinde vekillerle buluşarak, vatandaşların sorunlarını dinleyecek ve önerilere kulak verecek.

Ayrıca, milletvekilleriyle tecrübelerini paylaşarak devamsızlık konusunda uyarılarda bulunması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl Erdoğan, devamsızlık yapan vekilleri uyararak “Hakkımı helal etmiyorum” demişti.

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