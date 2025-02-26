AK Parti harekete geçti: Mükerrer suçlara iyi hâl indirimi geliyor

Hükümetin yeni yargı paketinde ceza infaz sisteminde de değişiklikler yapılıyor. Bu kapsamda mükerrer suçlardan ceza evinde olanlara iyi hal indirimi ve şartlı tahliye imkanı getiriliyor.

Mevcut mevzuatta basit suç sayılan ve mevzuatta ‘Mükerrer suç’ olarak tanımlanan suçları işleyenler herhangi bir indirime tabi olmadan aldıkları cezanın tamamını cezaevinde geçirmek zorundaydı.

Ancak Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, yeni düzenlemede amaç suçluların rehabilite edilip topluma kazandırılması. AK Parti kaynakları, tüm suçlarda cezada bir infaz indirimine gidilirken sadece mükerrer suçlar için ayırım yapılmasının adaletsiz bir sonuç ortaya çıkardığını savunuyor. Mükerrer suçtan hapse girenin iyi hâlli olsa bile indirim alamadığı, hiçbir teşvik olmadığı için de mükerrer suçluların cezaevinde daha fazla sorun yarattığı belirtiliyor.

'İyi hâlin teşvik edilmesi gerekiyor'

Adalet Bakanlığı kaynakları da cezaevlerinde iyi hâlin teşvik edilmesi gerektiğini belirterek, "Cezalarının 4/4’ünü cezaevinde tamamlamak yerine dörtte üçünü hapiste, kalanı dışarıda infaz olmalı. Cezaevlerinde cezasını çekerken iyi hâlli olursa dörtte üçünü çekip, gerisini şartlı salıverme olarak dışarıda geçirebilir” dedi.

MHP'nin de düzenlemeye destek verdiği öğrenilirken AK Parti kaynakları bu konuda muhalefet partileri ile de uzlaşma aranacağını ve düzenlemenin ortak önerge ile gündeme getirileceğini kaydetti.

Mahkumlar cezanın dörtte üçünü hapiste geçirecek

Yeni düzenleme hayata geçerse art arda suç işleyip cezaevine girenler ‘iyi hâlli olmaları şartıyla’ aldıkları cezanın tamamını değil, dörtte üçünü cezaevinde, kalanını dışarda infaz edebilecekler. Örneğin, mükerrer suç nedeniyle cezaevine giren biri 10 yıl ceza almışsa, bu kişi cezasının 7,5 yılı cezaevinde, kalan 2,5 yılını ise dışarıda infaz edebilecek. CMK’da basit yargılama usulleri adli para cezası veya üst sınırı iki yıl veya daha az süreli hapis cezasını gerektiren suçlar için uygulanıyor.

Bu kapsama giren suçlar arasında basit yaralama, hakaret ve tehdit gibi suçlar bulunuyor. Mükerrer suç nedeniyle cezaevinde bulunanların tamamının bu düzenlemeden yararlanması söz konusu olmayacak.

Şartlı salıverilme süresi geldiğinde hükümlünün tutum ve davranışları değerlendirilecek ve olumlu ise hükümlü şartlı salıverilmeden faydalanabilecek, aksi hâlde hapis cezasının infazına devam edilecek. Bu durumdaki hükümlülerin, cezaevi kurallarına uyup uymadığı, yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirip getirmediği, uygulanan iyileştirme programlarına göre toplumla bütünleşmeye hazır olup olmadığı, tekrar suç işleme ve mağdura veya başkalarına zarar verme riskinin düşük olup olmadığı hususlarında idare ve gözlem kurulu tarafından değerlendirmeye tabi tutulacak. Ayrıca, işlediği suçtan dolayı duyduğu pişmanlığı da dikkate alınacak.