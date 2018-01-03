ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
9 °C

AK Parti Hatay il başkanlığına Güler atandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ataş, Hatay İl Başkanlığı'na İbrahim Güler'in atandığını açıkladı.

AK Parti Hatay il başkanlığına Güler atandı
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, Hatay il başkanlığına atama yapıldığını bildirdi.

Ataş, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan istişare sonucu Hatay İl Başkanlığı'na İbrahim Güler'in getirildiğini duyurdu.

Ataş, atamanın hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Kaynak: AA

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.