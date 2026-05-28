AK Parti ile CHP üç bayram sonra yeniden bir araya geldi

AK Parti ile CHP arasında yaklaşık üç bayramdır gerçekleşmeyen geleneksel bayramlaşma programı yeniden yapıldı. İki parti heyetleri, AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

AK Parti ve CHP arasında son bayramlaşma programı 2024 yılının haziran ayında gerçekleştirilmişti. Belediyelere yönelik soruşturmalar nedeniyle daha sonraki bayramlarda karşılıklı ziyaret yapılmamıştı.

CHP yönetiminde yaşanan değişimin ardından iki parti yeniden bayramlaşma kararı aldı.

"Birlikteliklerin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz"

Bayramlaşma programında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, bölgesel gelişmelerin siyasi diyalog ve birlikteliğin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.

Yayman, "Bölgedeki gelişmelere bakıldığında birlikteliklerin bir araya gelmelerin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. İnşallah Türkiye'nin önü aydınlıktır, hep beraber Türkiye davasına Türk milleti davasına beraberce omuz vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Bazı partiler CHP ziyaretine katılmadı

Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararıyla yeniden CHP Genel Başkanlığı görevine dönmesine tepki gösteren bazı partilerin CHP ile bayramlaşma programına katılmadığı belirtildi.

DEM Parti, İYİ Parti, Türkiye İşçi Partisi ve Zafer Partisi'nin bu kapsamda CHP'ye ziyarette bulunmayacağı ifade edildi.