AK Parti ile Güney Afrika iktidar partisi arasında iş birliği protokolü

01 Ağustos 2019

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Afrika konusunda ticarette, yatırımda, turizmde ve bir çok alanda önemli mesafeler kat ettik. Önümüzdeki süreçte inşallah bunu daha da ileri noktalara taşıyacağız." dedi.

AK Parti ile Güney Afrika iktidar partisi Afrika Ulusal Kongre Partisi (African National Council- ANC) heyeti arasında iş birliği protokolü ve mutabakat zaptı imzalandı.

Yılmaz, ANC'nin Güney Afrika'da çok köklü ve önemli bir parti olduğunu belirtti. "Güney Afrika'nın oluşturulmasında en önemli rolü oynamış siyasi hareket, Güney Afrika'yı yöneten parti." diyen Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Güney Afrika bildiğiniz gibi nüfus olarak Afrika'da ikinci ülke, ekonomik büyüklük olarak en ön sırada geliyor. G-20'nin üyesi olan Türkiye ile birlikte olan bir ülke, BRICS dediğimiz gelişmekte olan ülkeler arasında oluşturulan organizasyonun da üyesi Afrika'da çok önemli bir ülke gerçekten."

Yılmaz, AK Parti olarak ANC Genel Sekreteri Ace Magashule ile beraberindeki heyeti misafir ettiklerini anımsatarak, "Sayın Ace Magashule'de bu partiyi yöneten 6 kişilik üst yönetimden bir isim. Dolayısıyıla çok önemli bir heyeti ağırlamış olduk. Heyetle çeşitli görüşmeler yapıldı. Dün gün boyu partimizde bulunuyorlardı. Değişik birimlerimizin sunumlarını dinlediler, AK Parti'yi, tecrübesini ve yapısın daha yakından tanıma imkanı buldular. Bugün de kendileriyle bir protokol imzaladık, partiler arası iş birliği protokolü. Daha öncede Çin Komünist Partisi, Rusya'daki Birleşik Rusya partisiyle ve farklı partilerlede imzalamıştık." diye konuştu.

Temel önceliklerinin birinin partiler arası diyalog ve iş birliğini geliştirmek olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Hükümetler arası iş birliği zaten yapılıyor, devam edecek elbette. Buna ilave olarak farklı kanallar açmamız önemli ülkeler arası ilişkilerde. Partilerde biliyorsunuz politikaların mutfağı, esas arkadaki mutlak güç partiler halkın karşısına çıkan, halktan oy isteyen ve halka hesap veren yapılar siyasi yapılar. Dolayısıyla bu partiler arası diyaloğun çok önemli olduğuna inanıyoruz. Ülkeler arası ilişkilere de bunun ciddi katkılar sunmasını bekliyoruz. Bu çerçevede bir program belirledik ve bunu hayata geçiriyoruz. ANC ile yaptığımız protokol de bu stratejimizin bir parçası, bir devam niteliğinde. Buna da önümüzdeki süreçlerde devam edeceğiz."

Yılmaz, AK Parti'nin dünyanın değişik ülkelerinden partilerle kurumsal ilişkilerini geliştirmeye devam edeceğini söyledi.

Güney Afrika ile ekonomi, eğitim, kültür, turizm ve dış ticaret alanları olmak üzere pek çok alanda iş birliği çalışmaları yapacaklarını belirten Yılmaz, "Bu heyet İstanbul'da ziyaretlerine devam edecek Maarif Vakfı ile de görüşecekler ve bazı üniversitelerimizle de görüşmeleri olacak. Bunların hayırlı sonuçlara yol açmasını temenni ediyorum. Eğitim ve Kültür alanında değişim programları mutlaka iki ülkenin birbirini daha iyi anlamasına ve ortak bazı güvenlik risklerini bertaraf etmelerine de yardımcı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, Güney Afrikalı heyetin Ankara Şehir Hastanesi'ni ziyaret edip gezeceğini belirterek, "Sağlık turizmi de dünyada giderek yükselen bir alan Türkiye'nin de kurduğu bu altyapıyı sağlık turizminde daha fazla değerlendirmesi gerekiyor. Güney Afrika ile sağlık alanın da bu anlamda ilişkilerimizin gelişmesini bekliyoruz. Bir çok alanda bu yeni dönemde Güney Afrika ile ilişkilerimiz gelişecek." diye konuştu.

Türkiye'nin Afrika açılımı sayesinde Güney Afrika ile ciddi bir iş birliği yapma potansiyeline sahip olduğunu işaret ederen Yılmaz, şunları söyledi:

"Afrika çok genç bir kıta ve giderek hızla kalkınan gelişen bir kıta. Muazzam potansiyelleri olan bir kıta. Maalesef geçmişte bu potansiyeller yeterince değerlendirilemedi. Ama AK Parti döneminde bu Afrika açılımı ile birlikte Afrika konusunda ticarette, yatırımda, turizmde ve bir çok alanda önemli mesafeler kat ettik. Önümüzdeki süreçte inşallah bunu daha da ileri noktalara taşıyacağız."

Yılmaz, ANC Partisi Genel Sekreteri Sayın Ace Magashule ve beraberindeki heyetin, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşları ziyaret edeceklerinin de bilgisini verdi.

Kaynak: AA