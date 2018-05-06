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AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na Şenocak yeniden seçildi

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na Bayram Şenocak yeniden seçildi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na Şenocak yeniden seçildi
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İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, AK Parti İstanbul İl Teşkilatı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımlarıyla 6. Olağan İl Kongresi'ni gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim manifestosunu açıkladığı AK Parti İstanbul 6. Olağan İl Kongresi'nde yapılan seçime tek aday olarak giren Bayram Şenocak, oy birliğiyle yeniden AK Parti İstanbul İl Başkanı oldu.

Kaynak: AA

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