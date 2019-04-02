AK Parti İstanbul'un 39 ilçesinde sonuca itiraz etti
AK Parti İstanbul'un tüm ilçelerinde seçim kurullarına itirazda bulundu. Ankara'da da itiraz başvurusu yapıldı.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, 39 ilçe seçim kuruluna itirazda bulunduklarını söyledi.
Şenocak, "2 bin 675 oy YSK'da sıfır gözüküyor. Tutanakta, cetvelde gözüken bu oylar veri aktarımı sırasında sıfır olmuş. Ayrıca 319 bin 570 geçersiz oyla karşı karşıyayız. Geçersiz oyların büyükşehir pusulalarında yoğunlaştığını görüyoruz. Tüm itirazlarımızı, 39 ilçe seçim kuruluna bugün saat 15.00 itibariyle teslim ettik" diye konuştu.
Öte yandan AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan da, 25 ilçede büyükşehir sonuçlarına itirazda bulunduklarını açıkladı.