AK Parti Kongre'ye hazırlanırken dikkat çeken Kabine iddiası! Tarih verdi!

AK Parti 81 ilde kongrelerini tamamladı. İl başkanlarının yüzde 75’ini değiştirerek 8. Büyük Kongre’ye pazar günü gidecek olan iktidar partisinde kapsamlı değişiklikler bekleniyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da pek çok kez değişiklik mesajı vermişti. Erdoğan son olarak Asya turu dönüşü uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, “Hiçbir hoca, takımı okumadan sahaya sürmez. Bizler de şu anda üzerinde çalışıyoruz. Bu dinamik yapıyla da inşallah tüm Türkiye'nin demografik yapısını göz önünde bulundurarak bir liste hazırlayacak ve siyaset arenasına inşallah sunacağız” ifadelerini kullanmıştı.

Kabine'de kaç isim değişecek?

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürmüştü: “AK Parti olarak kongrelerimizi her zaman yenilenme ve tazelenme için fırsat olarak gördük.”

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu’nda köklü değişiklikler beklenirken Cumhurbaşkanlığı Kabinesi için de kulislerde revizyon haberleri dolaşıyor.

TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan, AK Parti Kongresi öncesi Kabine’de değişiklik olabileceğini ifade etti.

AK Parti’de Kabine değişikliği konusunda iki farklı görüş olduğunu anlatan Sözcan, “Cuma gecesi Resmi Gazete’ye odaklanmamız lazım. Cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan beklenen kabine değişikliğini gerçekleştirebilir” dedi.

'Önemli bir isimden bilgi aldım...'

Sözcan, Kabine değişikliği konusunda belirsizliğe ilişkin şunları aktardı:

* Belirsizliği sebebi şu: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine değişikliğini dar bir kadroyla paylaşıyor. Son ana kadar da paylaşmıyor. Bu bilginin sızması da çok fazla mümkün olmuyor. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kabine değişikliği yapacağı kesin.

* Önemli bir isimden bilgi aldım. Kabine değişikliği Kongre’den önce olacak. Sayı konusunda da farklı rakamlar telaffuz ediliyor. Değişecek isim sayısının fazla olduğu ifade ediliyor. En az üç ve üzeri bir söylem dile getiriliyor.