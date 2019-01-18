AK Parti Konya ilçelerinin belediye başkan adayları açıklandı
AK Parti'nin Konya merkez ile ilçe belediye başkan adayları törenle kamuoyuna tanıtıldı.
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 31 Mart yerel seçimlerinde Konya'da yarışacak ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.
AK Parti'nin Konya ilçe belediye başkan adayları, Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda düzenlenen Aday Tanıtım Toplantısı'nda tanıtıldı.
AK Parti, Konya Büyükşehir Belediyesine mevcut başkan Uğur İbrahim Altay'ı, merkez ilçelerden ise Meram'da Mustafa Kavuş, Karatay'da Hasan Kılca, Selçuklu'da mevcut belediye başkanı Ahmet Pekyatırmacı'yı aday gösterdi.
Diğer ilçe belediye başkan adayları ise şu şekilde açıklandı:
"Ahırlı İsa Akgül, Akşehir Salih Akkaya, Altınekin Muharrem Dere, Beyşehir Üzeyir Yaşar, Bozkır Sadettin Saygı, Cihanbeyli Mehmet Kale, Çeltik Ali Meşe, Çumra Halit Oflaz, Derbent Hüseyin Ayten, Derebucak Ahmet Kısa, Ereğli Adem Erdal, Güneysınır Ahmet Demir, Hadim Ahmet Hadimioğlu, Hüyük Mehmet Çiğdem, Ilgın Yaşçın Ertaş, Kadınhanı Mehmet Badem, Karapınar Mehmet Yaka, Kulu Murat Ünver, Sarayönü Nafiz Solak, Seydişehir Mehmet Tutal, Taşkent Osman Arı, Yalıhüyük Hasan Koçer, Yunak Abdullah Emre Demirhan."
AK Parti, Cumhur İttifakı kapsamında 5 ilçesinde aday göstermeyerek MHP'nin adayını destekleyecek. Akören İsmail Arslan, Doğanhisar İhsan Öztoklu, Emirgazi Nurişen Koçak, Halkapınar Mehmet Bakkal ve Tuzlukçu İsmail Budak Cumhur İttifakı'nın adayı oldu.
Kaynak: AA