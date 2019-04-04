"AK Parti lehine 11 bin 109 oy çıktı"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, AK Parti lehine 11 bin 109 oy çıktığını söyledi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 1 Nisan itibariyle 530 sandıktaki güncelleme sonucu Binali Yıldırım lehine 11 bin 109 oy çıktığını söyledi.
Yavuz, "1 Nisan'dan itibaren 530 sandıktaki güncelleme sonucu AK Parti lehine düzeltilen oy sayısı 11 bin 109'dur. 5 bin 857 sandıkta geçersiz oylar sayıldı, bunun 1641 adetinin AK Parti lehine olduğu anlaşıldı" şeklinde konuştu.
Yavuz, CHP lehine çıkan oy sayısına ilişkin ise bilgi vermedi.