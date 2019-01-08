AK Parti manifestosu 31 Ocak'ta açıklanacak

08 Ocak 2019

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik partisinin MYK toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Çelik, yaptığı açıklamada, "Manifestoyu açıklayacağımız geniş katılımlı tanıtım toplantısını 31 Ocak Perşembe günü Ankara'da yapacağız." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MHP ile ortak miting konusuna olumlu baktıklarını ancak takdirin Genel Başkanlarda olduğunu söyledi.

AK Parti Sözcüsü Çelik şunları söyledi:

"TÜİK'in yaptığı işlerde, kullandığı metodlarda uluslararası standartlardan bir sapma ya da bir gerileme yoktur. Tam tersine yüksek standartta iş yapmaktadır. (Enflasyon rakamları) AK Parti'nin 16 yıllık ortalamasına baktığınızda 9,54'tür. Yani tek rakamdır, 10'un altındadır. Önceki 14 yılın ortalaması ise yaklaşık 70,3 civarındadır."

"ABD'nin aklına ilk olarak Türkiye'nin gelmesi gerekir"

Çelik, "Müttefik deyince ABD'nin aklına ilk olarak Türkiye'nin gelmesi gerekir. Ama 'DEAŞ'tan müttefikimiz' diye bahsetmeleri büyük bir kırılmadır." dedi.

Çelik, sözlerinin devamında, "Türkiye Cumhuriyeti Devletine 'Kürtlere dokunmayın' diyen kim varsa, aynaya baksınlar, Kürtlere yaptıkları zulmü hatırlasınlar." ifadelerini kullandı.

Kulüplerin borçlarının yapılandırılması

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Bir borç silme yoktur, iki yapılandırma vardır. Bu futbol hayatımıza olumlu büyük bir katkı sağlayacaktır. Çiftçinin hayatına da bir eksiklik ya da olumsuz bir söz konusu değildir." şeklinde konuştu

Kaynak: AA