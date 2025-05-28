AK Parti Meclis Grup Yönetimi değişmedi
AK Parti Meclis Grup Toplantısı, bugün basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Toplantıda yapılan oylama sonucunda, partinin TBMM Grup Yönetimi mevcut haliyle devam etme kararı aldı.
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AK Parti Grup Toplantısı’nda yapılan oylama sonucunda mevcut Meclis Grup Yönetimi görevine devam etti.
Toplantıya AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala başkanlık etti. Yapılan oylama sonucunda, Abdullah Güler yeniden AK Parti Grup Başkanı seçildi.
Grup Başkanvekilleri görevde kaldı
Yönetimde herhangi bir değişiklik olmazken, Özlem Zengin, Leyla Şahin Usta, Bahadır Yenişehirlioğlu, Abdülhamit Gül ve Muhammet Emin Akbaşoğlu da Grup Başkanvekili olarak görevlerine devam edecek.