AK Parti Meclis Grup Yönetimi değişmedi

AK Parti Grup Toplantısı’nda yapılan oylama sonucunda mevcut Meclis Grup Yönetimi görevine devam etti.

Toplantıya AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala başkanlık etti. Yapılan oylama sonucunda, Abdullah Güler yeniden AK Parti Grup Başkanı seçildi.

Grup Başkanvekilleri görevde kaldı

Yönetimde herhangi bir değişiklik olmazken, Özlem Zengin, Leyla Şahin Usta, Bahadır Yenişehirlioğlu, Abdülhamit Gül ve Muhammet Emin Akbaşoğlu da Grup Başkanvekili olarak görevlerine devam edecek.