AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplandı
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan başkanlığında toplandı.
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 17.30'da başladı.
Toplantı sonrası gündemdeki konularla ilgili açıklama yapılması bekleniyor.
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Kaynak: AA