AK Parti Milletvekili Gökcan'ın eşi COVID-19'dan hayatını kaybetti

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan'ın eşi Süleyman Şah Gökcan, yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

COVID-19 testi pozitif çıkan ve 15 gündür Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 73 yaşındaki Gökcan, sabah saatlerinde akciğer ve kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybetti.

Gökcan'ın cenazesinin 7 Aralık'ta Şehir Yeni Mezarlığında, COVID-19 tedbirleri kapsamında toprağa verileceği öğrenildi.

AK Partili Gökcan 11 Kasım'da COVID-19'a yakalandığını sosyal medyadan duyurmuştu. Gökcan, "Sevgili hemşehrilerim, yapılan koronavirüs test sonucum pozitif çıktı. Şu an hastanedeyim, genel sağlık durumum gayet iyi. Bir süre izole olacağım. Dualarınızı bekliyorum. Lütfen maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım." ifadelerini kullandı.