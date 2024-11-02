AK Parti Milletvekili Halil Uluay kalp krizi geçirdi (Halil Uluay'ın sağlık durumu nasıl)
AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay’ın kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Hayati tehlikeyi atlatan Halil Uluay'ın tedavisi yoğun bakım servisinde sürüyor.
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AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay, partisinin Taşköprü İlçe Kongresi'ne katılmak üzere memleketi Kastamonu'da rahatsızlandı.
Göğüs ağrısı şikayetiyle Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Uluay'ın kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Anjiyo yapılan Uluay'ın hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.
Uluay'ın tedavisi koroner yoğun bakım servisindesürüyor.