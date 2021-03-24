AK Parti MKYK listesi belli oldu

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Spor Salonu'nda yapılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yaptığı kongrede Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) listesi belirlendi.

MKYK'nın 75'e çıkarılmasının ardından listede yer alan isimler şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "75 kişilik bir Merkez Karar ve Yönetim Kurulu ile yola devam edeceğiz. Ayrıca yedek diye bir ifade var. O da 35 kişi ama onlar yedek olarak kalmayacak. Onlar da aynen 35 kişiyle beraber çalışacaklar asıl üyeler gibi." açıklaması yapmıştı.

Kongrede Erdoğan, AK Parti Genel Başkanlığına yeniden aday gösterildi.