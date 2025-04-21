AK Parti MKYK toplanıyor: Gündemde neler var?

AK Parti MKYK bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Gündemde çözüm süreci, tek haneli enflasyon hedefi, CHP’nin mitingleri ve Gazze ile Suriye’deki gelişmeler yer alıyor.

Toplantıda, sürece yönelik bugüne kadar yapılan çalışmalar gözden geçirilecek, izlenecek yol haritası ile ilgili yeni adımlar masaya yatırılacak. Ekonomi başlığı da toplantının önemli gündemlerinden biri olacak. Özellikle tek haneli enflasyon hedefi doğrultusunda izlenen politikaların etkileri değerlendirilecek.

Son dönemde kamuoyunun gündeminde yer alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ve ardından CHP’nin düzenlediği mitingler de MKYK’da ele alınması beklenen konular arasında yer alıyor.

Dış politika başlıkları kapsamında ise İsrail’in Gazze’ye yönelik askeri operasyonları ve Suriye sahasındaki son gelişmelerin kapsamlı şekilde değerlendirilmesi öngörülüyor.