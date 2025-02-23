AK Parti MKYK’ya giren Dursun Ataş'ın siyasi kariyeri: Kimdir, nereli, kaç yaşında?

Dursun Ataş, 1 Ekim 1966’da Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde doğmuş bir Türk asker ve siyasetçidir.

Askerlik kariyeri

1987 yılında Hava Teknik Okulu’ndan Hava Astsubayı olarak mezun olduktan sonra, Türk Hava Kuvvetleri’nde çeşitli kademelerde 20 yıl boyunca görev yapmış, 2007 yılında emekli olmuştur. Emekliliğinin ardından 2007-2009 yıllarında aile şirketinde yöneticilik yapmıştır.

Siyasi kariyer

Dursun Ataş, 2009-2018 yılları arasında Pınarbaşı Belediye Başkanlığı yapmış ve 2017 yılında Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)’den istifa etmiştir. Aynı yıl, İYİ Parti’ye katılmıştır. 2018 Türkiye genel seçimlerinde milletvekili adayı olmak amacıyla belediye başkanlığından istifa eden Ataş, 27. Dönem Kayseri milletvekili olarak seçilmiştir. 2019 yerel seçimlerinde Millet İttifakı’nın ortak adayı olarak Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterilmiştir. 28. Dönem Kayseri milletvekili olarak görev yapmış ve partisinden yaptığı açıklama ile istifa etmiştir.

Dursun Ataş, 30 Ekim 2024 tarihinde AK Parti’ye katılmıştır.

Evli ve üç çocuk babasıdır.